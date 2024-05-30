В РОЦИТ предложили подумать о замедлении YouTube и TikTok

Российский общественный центр интернет-технологий (РОЦИТ) обсудил закон о "приземлении", которое предложено применить к YouTube и TikTok.

Закон был принят в 2021 году, и он обязывает крупные зарубежные интернет-ресурсы открывать представительства в РФ и на постоянной основе взаимодействовать с Роскомнадзором.

Как рассказал зампред Комитета Госдумы по информационной политике, председатель правления РОЦИТ Антон Горелкин, до начала СВО большинство западных IT-гигантов были готовы исполнять закон, но затем отказались от сотрудничества, ведя по сути информационную войну против России. Он считает, что меры Роскомнадзора недостаточны. Нужно вводить запрет на рекламу и блокировать доступ не только к сайтам хостинг-провайдеров, но и ко всем ресурсам, которые расположены на их серверах. РОЦИТ направил такое письмо на имя руководителя Роскомнадзора Андрея Липова с просьбой усилить меры по отношению к нарушителям закона "о приземлении".

Председатель комиссии РОЦИТ по облачным технологиям, хостингу и информационной безопасности Михаил Шурыгин подчеркнул, что сайты, содержащие запрещенную информацию, блокируют в России, но провайдеров хостинга, на которых они размещены, - нет. И большие площадки для размещения сайтов - это темные пятна. Ведь в России достаточно своих хостинг-провайдеров, оказывающих услуги высокого качества.

По данным Горелкина, уже все компании из госсектора пользуются отечественным хостингом.

Другие эксперты предлагали замедлять те же YouTube и TikTok, но сказали, что полноценной замены им нет. В целом по результатам обсуждения ничего не было принято.

А вот специалист в области ИИ, член Совета по правам человека при президенте РФ, президент компании "Крибрум" Игорь Ашманов считает, что Rutube уже практически ни в чем не уступает YouTube и вполне мог быть заменить его, дело только в политической воле.