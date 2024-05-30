Астраханская область расширяет сотрудничество с иранскими партнерами в научно-образовательной сфере

Завершился визит в Астраханскую область делегации под руководством заместителя министра науки, исследований и технологий Исламской Республики Иран, главы Организации научно-промышленных исследований Ирана Хассана Заманиана. Гости из Ирана посетили ряд вузов Астраханской области с целью ознакомления с их образовательным и научным потенциалом, сообщили в министерстве внешних связей Астраханской области.

Делегация Ирана побывала в Астраханском государственном университете имени В.Н. Татищева. Для Хассана Заманиана и сопровождающих его лиц была организована экскурсия по научным лабораториям вуза. В частности, гостям представили усовершенствованную модель подводного робота, которая способна вращаться и передвигаться во всех направлениях, а также удерживать позицию в одной точке, что отличает её от аналогов. Руководитель иранской делегации отметил, что считает перспективным направление робототехники и высказал готовность к сотрудничеству с астраханским университетом в этой сфере.

Хассан Заманиан выступил на IV Международной научно-практической конференции «Проблемы комплексной безопасности Каспийского макрорегиона и проблемы идентичностей», состоявшейся в АГУ имени В.Н. Татищева в рамках Каспийского научно-образовательного конгресса. Он отметил, что необходимо создавать научные технопарки, работа которых, по его мнению, способствует получению знаний и их использованию в различных областях. Выступающий также внёс предложения по более эффективному использованию полезных ископаемых в Иране и России и их экспорту.

На полях конгресса состоялась церемония подписания Меморандума о взаимопонимании между Астраханским государственным университетом и Организацией научно-промышленных исследований Ирана.

В Астраханском государственном техническом университете членам делегации Ирана показали тренажёрный центр для подготовки плавательского состава и базовую кафедру компании «ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефть», рассказали о процессе обучения на её базе студентов.

Ректор АГТУ Александр Невалённый обсудил с Хассаном Заманианом вопросы участия вузов Ирана в предстоящей Генеральной ассамблее Ассоциации университетов и научно-исследовательских центров прикаспийских стран и студенческих международных соревнованиях «Игры Каспия — 2024».

Комментируя итоги встречи, заместитель министра науки, исследований и технологий Ирана отметил заинтересованность в укреплении образовательных связей Ирана с АГТУ: «Мы уже договорились с Александром Невалённым о реализации программы обмена преподавателями и студентами. Будем также проводить различные исследования и издавать совместные научные журналы».

Делегация Ирана также посетила Каспийский институт морского и речного транспорта имени генерал-адмирала Ф.М. Апраксина, ознакомилась с учебным процессом в одном из старейших профильных учебных заведений России.