30 Мая 2024
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Образование Астраханская область
Фото: пресс-служба губернатора Астраханской области

Астраханская область расширяет сотрудничество с иранскими партнерами в научно-образовательной сфере

Завершился визит в Астраханскую область делегации под руководством заместителя министра науки, исследований и технологий Исламской Республики Иран, главы Организации научно-промышленных исследований Ирана Хассана Заманиана. Гости из Ирана посетили ряд вузов Астраханской области с целью ознакомления с их образовательным и научным потенциалом, сообщили в министерстве внешних связей Астраханской области.

Делегация Ирана побывала в Астраханском государственном университете имени В.Н. Татищева. Для Хассана Заманиана и сопровождающих его лиц была организована экскурсия по научным лабораториям вуза. В частности, гостям представили усовершенствованную модель подводного робота, которая способна вращаться и передвигаться во всех направлениях, а также удерживать позицию в одной точке, что отличает её от аналогов. Руководитель иранской делегации отметил, что считает перспективным направление робототехники и высказал готовность к сотрудничеству с астраханским университетом в этой сфере.

(2024)|Фото: astrobl.ru

Хассан Заманиан выступил на IV Международной научно-практической конференции «Проблемы комплексной безопасности Каспийского макрорегиона и проблемы идентичностей», состоявшейся в АГУ имени В.Н. Татищева в рамках Каспийского научно-образовательного конгресса. Он отметил, что необходимо создавать научные технопарки, работа которых, по его мнению, способствует получению знаний и их использованию в различных областях. Выступающий также внёс предложения по более эффективному использованию полезных ископаемых в Иране и России и их экспорту.

На полях конгресса состоялась церемония подписания Меморандума о взаимопонимании между Астраханским государственным университетом и Организацией научно-промышленных исследований Ирана.

В Астраханском государственном техническом университете членам делегации Ирана показали тренажёрный центр для подготовки плавательского состава и базовую кафедру компании «ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефть», рассказали о процессе обучения на её базе студентов.

Ректор АГТУ Александр Невалённый обсудил с Хассаном Заманианом вопросы участия вузов Ирана в предстоящей Генеральной ассамблее Ассоциации университетов и научно-исследовательских центров прикаспийских стран и студенческих международных соревнованиях «Игры Каспия — 2024».

(2024)|Фото: astrobl.ru

Комментируя итоги встречи, заместитель министра науки, исследований и технологий Ирана отметил заинтересованность в укреплении образовательных связей Ирана с АГТУ: «Мы уже договорились с Александром Невалённым о реализации программы обмена преподавателями и студентами. Будем также проводить различные исследования и издавать совместные научные журналы».

флаг ирана(2023)|Фото: astrobl.ru

Делегация Ирана также посетила Каспийский институт морского и речного транспорта имени генерал-адмирала Ф.М. Апраксина, ознакомилась с учебным процессом в одном из старейших профильных учебных заведений России.

Теги: иранская делегация, университет, образовательные программы, научные лаборатории


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