Не стало "прекрасной няни" Анастасии Заворотнюк

Актриса Анастасия Заворотнюк скончалась на 54-м году жизни. Она долгие годы боролась с онкологическим заболеванием мозга.

"Невозможно осознать и очень сложно подобрать нужные слова. Сегодня ночью после продолжительной и тяжелой болезни ушла из жизни наша Настя. Мы благодарим каждого из вас, кто искренне желал добра, молился о здравии и верил. Настя всегда чувствовала и очень ценила вашу поддержку", - говорится в сообщении родственников и близких звезды, опубликованном в ее аккаунтах в соцсетях.

Последние годы о состоянии Заворотнюк ее окружение ничего не сообщало. Она перестала появляться на публике в 2019-м году – почти сразу после рождения дочери Милы. Мила стала третьим ребенком Заворотнюк – она родилась в браке актрисы с фигуристом Петром Чернышевым. В предыдущих браках у Анастасии родились дочь Анна и сын Майкл.

Широкую популярность Заворотнюк принесла роль няни Вики в сериале "Моя прекрасная няня". В середине нулевых была ведущей популярных шоу по фигурному катанию на Первом канале.