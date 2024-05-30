30 Мая 2024
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Фото: Накануне.RU

В Югре семьи с опекаемыми детьми получили статус многодетных

Депутаты думы Югры утвердили расширение категории многодетной семьи в округе – понятие расширено за счет детей, находящихся под опекой (попечительством). То есть многодетными теперь станут, соответственно, семьи, проживающие в округе, имеющие трех и более детей, в том числе находящихся под опекой (попечительством).

Вопрос вызвал бурную дискуссию. Депутат от ЛДПР Виктор Сысун напомнил о том, что ранее переформатировали выплаты, в результате чего семьи потеряли деньги. Он привел в пример ситуацию, когда в семье – более 10 детей, и потери для нее составили 100 тыс. Политик спросил, вернется ли ситуация в прежнее состояние.

"Нельзя, помогая одним, ущемлять других. Здесь насколько ситуация выровняется?", - сказал Сысун.

И.о. директора Департамента социального развития Светлана Круглова сообщила, что изменения никак не повлияют на эту ситуацию Она напомнила указ президента России Владимира Путина о поддержке детей с тремя детьми, где не говорится об их статусе.

Депутат от ЛДПР Михаил Селюков обратил внимание, что такие выплаты могут получить и мигранты. Он привел формулировку закона. В старом варианте получатели должны были постоянно жить в округе и быть гражданами России, сейчас же, говорит политик, многодетной семьей становится "семья, проживающая в округе, имеющая трех и более детей, в том числе – под опекой и попечительством". Тонкие нюансы уходят, создается ощущение, что авторы новаций открывают ворота миграции в Югру.

"Мы и так 16 тыс. паспортов мигрантам раздали, которые стали гражданами России, из них всего 3,5 тыс. военнообязанных и 340 человек в военкомате зарегистрированы. Получается, мы еще социальные выплаты будем направо-налево раздавать не гражданам Российской Федерации", - сказал Селюков.

Круглова уточнила, что никаких изменений понятия "многодетная семья Югры" не произошло.

"Никакие ворота для мигрантов мы не открываем", - сказала Круглова.

В первом чтении изменения утверждены 30 голосами "за" (один депутат был против, четверо воздержались), во втором (окончательном) – 32 голосами "за" (пятеро воздержались).

Теги: Многодетные семьи, дети, депутаты


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