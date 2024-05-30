ОНК: Напавшие на "Крокус" не смогут выплатить компенсации даже при пожизненном сроке

Обвиняемые в теракте в "Крокус Сити Холле" не смогут выплатить компенсации пострадавшим, даже если проработают в заключении всю жизнь, заявил член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Александр Мальцев.

По его словам, если фигуранты дела о теракте будут приговорены к пожизненному сроку лишения свободы, то будут обязаны работать и выплачивать компенсации потерпевшим. Но это в случае, если в том исправительном учреждении, в которое их направят, будет работа.

"Однако полностью выплатить нанесенный ущерб только тюремной зарплатой они не смогут даже за всю жизнь, проведенную за решеткой", — сказал Мальцев РИА Новости.

Ранее сообщалось, что страховые компании выплатили пострадавшим при теракте в "Крокус Сити Холле" уже больше 21 млн рублей. По словам источников, эта сумма включает в себя страховые выплаты самим пострадавшим и их родственникам, а также выплаты банкам по ипотечным кредитам.

Вечером 22 марта несколько человек ворвались в фойе "Крокус Сити Холла", где собирались зрители, пришедшие на концерт группы "Пикник". Террористы открыли огонь по людям, а затем подожгли здание. В результате атаки погибли 145 человек, пострадало - 551. По делу о теракте задержано более 20 человек, включая исполнителей и пособников.