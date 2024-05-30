В Тюменской области планируют повысить надежность электроснабжения

Губернатор Тюменской области Александр Моор, представляя депутатам областной думы отчет о результатах деятельности регионального правительства за 2023 год, рассказал о мерах по повышению надежности электроснабжения, передает корреспондент Накануне.RU.

В регионе утвержден план работы на ближайшие три года. В документе - 52 мероприятия, в том числе реконструкция шести центров питания с увеличением трансформаторной мощности. А также строительство и реконструкция распределительных сетей в населенных пунктах и садовых обществах.

"Основные мероприятия указанного плана запланированы на 2024 год. Источник финансирования — инвестиционные и производственные программы территориальных сетевых организаций. План является общедоступным документом. Ознакомиться с ним можно на портале органов государственной власти Тюменской области", - заявил губернатор.

План технических мероприятий по повышению надежности электроснабжения утвержден в 2023 году.

Напомним, в конце 2023 года жители Тюменской области, в частности, жители села Перевалово Тюменского района жаловались на перебои с электроэнергией. В СКР было возбуждено уголовное дело о халатности. По данным ведомства, при увеличении роста застройки в Тюменском районе не было обеспечено пропорциональное увеличение количества электрических узлов, в результате чего жители домов периодически оставались без света, а те, у кого установлены только электрокотлы, - без тепла.

С наступлением морозов люди увеличили мощность, потребляемую электрокотлами, что привело к перегрузке оборудования, которое вышло из строя.

Жители Перевалово также записали видеообращение президенту России Владимиру Путину из-за перебоев с подачей электроэнергии.