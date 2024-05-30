30 Мая 2024
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Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Алексей Орлов: за 3,5 года освещено более 124 километров улиц

С 2021 года в отдаленных микрорайонах уральской столицы городские власти обустроили более 124 километров сетей уличного освещения. Об этом заявил глава Екатеринбурга Алексей Орлов.

"В приоритете – отдаленные территории. За 3,5 года освещено более 124 километров улиц, а количество установленных светоточек составило 4 132 единицы. За всеми этими показателями – комфорт, безопасность и удобство как жителей, так и гостей города", – написал в своем телеграм-канале градоначальник.

Если сравнивать с прошлыми годами, то объемы модернизации уличного освещения значительно увеличились. Городские власти активно применяют новую схему размещения светильников, при которой их устанавливают не только на новых опорах освещения МБУ "Горсвет", но и на существующих опорах электросетевых организаций, что значительно упрощает и оптимизирует работу.

Совместно с электросетевыми организациями уличное освещение установлено в следующих поселках: Березит, Ягодный, Калиновский, Исток, Малый Исток, Сулимовский Торфяник, Шабровский, Станция Исеть, Широкая Речка, Чусовское Озеро, Медный-2, Мичуринский, Палкинский Торфяник, Шувакиш. Также новые светочки размещены в микрорайоне Европейский, селах Горный Щит, Верхнемакарово, Верх-Исетском лесничестве и в жилом районе Палкино.

Обход Алексея Орлова парка 50-летия ВЛКСМ в Екатеринбурге(2024)|Фото: Накануне.RU

Работы по монтажу сетей освещения завершаются в поселках Калиновский и Европейский. Продолжаются работы в поселке Семь ключей: здесь уже установили дополнительные опоры и развесили распределительные сети, а сейчас занимаются монтажом кронштейнов и светильников. Количество последних кратно увеличится: ранее их было 255, после работ по модернизации улицы поселка осветят 790 фонарей. Теперь улично-дорожная сеть будет обеспечена нормативной освещенностью, которая увеличится с 10,5 километра до 18 километров. Завершить работы планируют к 1 августа.

Городские власти применяют новую схему размещения светильников, при которой их устанавливают не только на новых опорах освещения МБУ "Горсвет", но и на существующих опорах электросетевых организаций, что значительно упрощает и оптимизирует работу. При этом подходе финансируются только работы по монтажу самой осветительной системы: шкафов управления, распределительной сети, кронштейнов и светильников. Не забывают и о современных энергоэффективных технологиях, заменяя натриевые лампы на светодиодные.

Теги: освещение, Алексей Орлов


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