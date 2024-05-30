Губернатор Югры ушла в отставку

Губернатор Югры Наталья Комарова заявила об уходе с поста главы автономии.

"Завершаю свою работу в должности губернатора Югры. Приняла такое решение, перехожу на другую работу", - сказала Комарова в видеообращении.



Комарова родилась 21 октября 1955 г. в Псковской области. В 1978 г. закончила Коммунарский Горно-Металлургический институт, инженерно-экономический факультет по специальности "экономика и организация строительства" с присвоением квалификации "Инженер-экономист". Трудовую деятельность начала в 1978 г. на Коммунарском металлургическом заводе в должности техника по труду лаборатории научной организации труда, затем экономиста планово-экономического отдела УКСа. В 1980 г. переехала в Новый Уренгой (ЯНАО), где стала работать в горисполкоме. В 1994 г. возглавила город. Занимала этот пост до 2000 г. В октябре 2000 г. – декабре 2001 г. – первый заместитель губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа, глава Экономический Совет округа. После перешла в Госдуму, депутатом которой была до 2010 г. После ухода из нижней палаты российского парламента стала губернатором Югры. Имеет множество почетных наград: ордена дружбы "За заслуги перед государством", почета "За активное участие в законотворческой деятельности", Святой Равноапостольной княгини Ольги III степени. Является почетным гражданином газовой столицы России, Нового Уренгоя, почетным работником газовой промышленности и охраны природы.

На ее место прочат мэра Тюмени Руслана Кухарука. Объявление о его назначении может состояться уже на днях. Политик родился 8 мая 1979 г. в Урае. В 1996 г. закончил с золотой медалью гимназию. В 2001 г. с отличием окончил Тюменский государственный университет по специальности "Юриспруденция". До 2011 г. работал в департаменте имущественных отношений Тюменской области. Затем возглавил департамент земельных отношений и градостроительства мэрии Тюмени. 29 сентября 2016 г. назначен заместителем главы администрации Тюмени. С 31 мая 2018 г. – и.о. мэра Тюмени. 8 октября 2018 г. единогласно избран этот пост. Женат, воспитывает двоих детей.

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра является основным нефтедобывающим регионом России. В 2021 г. в регионе добыли 215,7 млн т нефти, что на 2,4% (5 млн т) больше, чем в 2020-ом. По состоянию на 1 января 2022 г., в Югре на балансе числится 487 месторождений углеводородного сырья.