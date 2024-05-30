Минфин предложил разрешить кредитные каникулы при рождении уже второго ребенка

Семьям с детьми нужно дать возможность обратиться за предоставлением кредитных каникул, максимальная продолжительность которых может составлять до 18 месяцев. При этом кредитор вправе начислять проценты в полном размере с 7-го по 18-й месяц льготного периода. Соответствующий законопроект на портале проектов правовых нормативных актов разместил Минфин.

В пояснительной записке говорится, что, по данным ВЦИОМ, материальное положение и жилищные условия – основной барьер для рождения детей. И ведомство предлагает стимулировать рождаемость правом на кредитные каникулы, то есть предоставлением льготного периода, в течение которого заемщик вправе не вносить платежи по кредиту. Это право может быть реализовано однократно при условии рождения у заемщика второго ‎или последующих детей.

Председатель Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков считает законопроект важным, который позволит семьям с детьми отсрочить выплаты.

В настоящее время можно взять отсрочку по кредиту на шесть месяцев, но при некоторых условиях. Так, для автокредитов порог предоставления каникул составляет 1,6 млн рублей, для других потребительских кредитов — 450 тысяч рублей. Для потребкредитов с лимитом кредитования — 150 тысяч рублей.

Также банки обязаны предоставить кредитные каникулы россиянам, чьи доходы за последние два месяца упали на 30% по сравнению со средним доходом годом ранее. Кроме того, на кредитные каникулы имеют право люди, проживающие в зоне ЧС, если нанесен ущерб их имуществу или нарушены условия проживания, а также участники СВО и работники, обеспечивающие ее проведение.

Что касается стимулирования рождаемости, на которое ссылается Минфин, то председатель Наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов уверен, что выплаты или другие подобные меры ее не повысят, хотя бедность и огромная недофинансированность семьи имеют большое значение. Главная же причина - социальные установки и стереотипы: боязнь создавать семью, нацеленность на карьеру, жизнь для себя и т.п. В том числе и из-за финансовых причин.