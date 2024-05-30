На Урале детсад заплатит компенсацию ребенку, которого в мороз вывели на прогулку без обуви

В Каменске-Уральском суд взыскал компенсацию морального вреда для 2-летнего ребенка, которого в мороз вывели на прогулку без обуви.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, все случилось 24 ноября 2023 года в детском саду №82. Как показала проверка, воспитатель не заметила, что на мальчике не было сапог, и вывела его на прогулку без них. Это обнаружила мать, которая пришла забирать ребенка.

На улице в тот день было холодно и снежно. В результате у маленького воспитанника вымокли ноги. После переохлаждения врач-педиатр поставил мальчику диагноз "хронический острый трахеит".

Прокуратура направила иск в суд о взыскании с детсада компенсации морального вреда, а также затрат на приобретение лекарств. Синарский районный суд Каменска-Уральского взыскал в пользу ребенка 50 тысяч рублей и деньги, потраченные на его лечение – около 3 тысяч рублей.

Напомним, недавно в Полевском детский сад выплатил 40 тысяч рублей мальчику, упавшему на гвоздь.