СМИ: Сеть "Лабиринт" накопила многомиллионные долги перед издательством "Эксмо-АСТ"

Крупнейшая российская издательская группа "Эксмо-АСТ" приостановила поставки книг сети "Лабиринт" – из-за многомиллионных долгов компании, передают "Ведомости" со ссылкой на совладельца издателя Олега Новикова. По его словам, долг составляет "сотни миллионов рублей".

С начала года "Эксмо-АСТ" сокращала поставки "Лабиринту", обсуждалось и погашение долгов за уже поставленный товар. Формироваться долг начал в 2023 году.

"Но достигнутые договоренности партнером не были выполнены в оговоренный срок. В итоге нами было принято решение о приостановке поставок книг в эту сеть до момента урегулирования всех вопросов. Надеюсь, это получится сделать в течение недели и отгрузки книг "Лабиринту" будут возобновлены", - говорит Новиков.