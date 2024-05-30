На базе Межуниверситетского кампуса в Тюмени будет создано 10 крупных НОЦ

На территории возводимого в Тюмени Межуниверситетского кампуса мирового уровня будет создано 10 крупных научно-образовательных объектов. Об этом сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор, выступая с отчетом о деятельности регионального правительства на заседании местного парламента, передает корреспондент Накануне.RU.

"Один из наиболее значимых, стратегических проектов в Тюменской области — кампус мирового уровня. Планируется построить 10 крупных объектов научно-образовательного комплекса с инновационной образовательной средой", — сообщил депутатам Моор.

На территории кампуса также будут созданы технопарк, учебные лаборатории, общежития на 5 000 человек и гостиница, центр поддержки и развития талантливой молодежи, конгресс-центр и спортивные объекты.

"Кампус обеспечит интеллектуальное и творческое развитие молодежи, станет новой основой технологического развития экономики региона и повысит его привлекательность", - подчеркнул глава региона.

Напомним, в августе 2023 года губернатор Александр Моор подписал концессионное соглашение по строительству межуниверситетского кампуса мирового уровня в Тюмени. Работы ведутся в рамках национального проекта "Наука и университеты", реализуемого Министерством образования и науки России.

Сообщалось, что проект кампуса предусматривает строительство объектов общей площадью свыше 167 000 кв. метров.