30 Мая 2024
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Фото: Накануне.RU

Роспотребнадзор нашел поставщика кишечной палочки в "Жизньмарт"

Роспотребнадзор выявил виновника пищевых отравлений в сети "Жизньмарт" Екатеринбурга. Об этом рассказал основатель франшизы Иван Зайченко. По его словам, поставки с фабрики были прекращены в день первых проверок, а продукция снята и утилизирована.

"Им оказалась фабрика-кухня ИП Гумаровой Л.Ф. Больше поставок от фабрики в Жизньмарт не будет. Более того, мы знаем, кто там конечный владелец. Какие бы он юридические лица ни делал и какие бы новые адреса для фабрик ни открывал, духу его в Жизньмарте не будет", - заявил Зайченко.

По его словам, в ходе проверок Роспотребнадзора ни один магазин не был закрыт. Уже проведена санитарная обработка помещений, а поставщики прошли проверки по 3-5 раз. Помимо этого, торговая сеть привлекла дополнительных аудиторов, чтобы усилить контроль за действующими фабриками.

"Ассортимент готовых блюд в магазинах будет восстанавливаться постепенно по мере окончания расследования Роспотребнадзора. Мы со своей стороны содействуем и делаем все, чтобы ускорить этот процесс", - добавил основатель "Жизньмарт".

Напомним, на прошлой неделе стало известно о 18 случаях заболевания острой кишечной инфекцией среди жителей уральской столицы, употреблявших продукцию, приобретенную в сети магазинов "Жизньмарт". После этого началось эпидрасследование, которое показало наличие в ряде проб бактерий группы кишечной палочки.

Теги: Роспотребнадзор, Жизньмарт, Екатеринбург, отравление


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