30 Мая 2024
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Общество Тюменская область Уральский ФО
Фото: Накануне.RU

Тюменская область вошла в топ-10 регионов России по демографическим показателям

Тюменская область по итогам 2023 года вошла в топ-10 регионов России по демографическим показателям. Об этом сегодня сообщил губернатор Александр Моор выступая с отчетом о деятельности регионального правительства на заседании местного парламента, передает корреспондент Накануне.RU.

Численность населения в области превысила 1 млн 615 тыс. человек, отметил губернатор. Он также добавил, что Тюменская область - один из 15 российских субъектов, показавших положительную динамику по приросту населения. Тюменская область заняла девятое место по суммарному коэффициенту рождаемости.

По словам губернатора, достижению таких результатов способствовали принятые меры поддержки семей. Свыше 14 700 семей получили региональный материнский капитал на первого ребенка, третьего или последующих детей, свыше 12 500 семей получили ежемесячные денежные выплаты на третьего ребенка и последующих детей. Всего в регионе порядка 39,2 тыс. многодетных семей.

"Семья — это самое ценное для каждого человека, для нашего будущего. Важно развивать институт семьи, традиционные ценности", — подчеркнул губернатор и отметил, что в регионе активно исполняют наказы президента Владимира Путина по этому вопросу. Также глава региона отметил, что тюменская семья Рыбиных стала победителем конкурса "Молодая семья" на федеральном уровне.

Большое влияние, по словам Моора, на демографические показатели оказывает медицина.

"За последние пять лет показатель ожидаемой продолжительности жизни в области вырос на 1,5 года и в 2023 году превысил 74 года", — сообщил губернатор. Смертность за год снизилась на 2,5 тыс. человек. Стал доступен самый большой в истории регионального здравоохранения объем скрининга новорожденных — вместо пяти генетических тестов теперь проводят 36.Были расширены льготы по лекарственному обеспечению детей, открыт специализированный центр полного дня пребывания для семей с детьми-инвалидами, а также две специализированные школы.

Теги: демография, численность, рождаемость, смертность, семья


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