30 Мая 2024
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Общество Ханты-Мансийский АО - Югра
Фото: Накануне.RU

В думе Югры заговорили об эвтаназии бездомных животных

Депутаты думы Югры разрешили окружному правительству утверждать порядок работы пункта временного содержания для животных, определив перечень мероприятий по обращению с бездомными собаками, в том числе их эвтаназию.

Соответствующие новации приняты сегодня в Ханты-Мансийске на заседании окружного парламента. Перечень мероприятий включает в себя отлов бездомных животных, их содержание в приютах и пунктах временного содержания животных без владельцев, стерилизацию и поиск для них новых владельцев. Депутат от ЛДПР Виктор Сысун уточнил, что ранее было понятие отлов, стерилизация, возвращение, при этом был отказ от эвтаназии. Сейчас она есть, но не говорится, что такое "немотивированная агрессия животного". Политик напомнил слова губернатора автономии Натальи Комаровой, выступавшей против эвтаназии.

"Эвтаназия в законе не звучит, вся терминология – из федерального законодательства. Здесь мы нового ничего не выводим. Единственное, что добавляем, - немотивированная агрессия. Эвтаназия будет в исключительных случаях", - сказал и.о. директора ветеринарной службы Югры Сергей Музафин.

Сысун отметил, что порядка эвтаназии еще нет, однако закон уже примут депутаты. Он уточнил, что ни он, ни его однопартийцы не готов нести за это ответственность. Спикер думы Борис Хохряков добавил, что закон вступит в силу с 1 января 2025 г.

По словам заместителя губернатора Югры Ольги Литовой, об эвтаназии вообще речи не идет, закон регламентирует содержание бездомных животных в тех или иных помещениях. В итоге решение принято 29 "за". При этом восемь депутатов воздержались.

Теги: Бездомные животные, эвтаназия


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