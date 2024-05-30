Окрошка на квасе подорожала за год на 13%

Ингредиенты для окрошки на квасе подорожали в магазинах за год на 13%. Так, сейчас средний чек за набор товаров для окрошки на четыре порции в магазине составляет 1042 рубля, а годом ранее было 921 рубль, посчитали в "Чек-индексе".

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Немного подешевели только картофель и зеленый лук. Огурцы подорожали на 8%, яйца - на 47%, колбаса и укроп - на 13%, редис - на 23%, сметана - 6%, квас - 12%. При этом в онлайн-магазине все это обойдется в два раза дороже.

Окрошка является полезным блюдом, отмечает Роспотребнадзор. Ингредиенты содержат витамины и микроэлементы, клетчатку, а также белок.