На Урале суд не выпустил из колонии бывшего сибирского силовика

На Среднем Урале суд отказал в замене наказания бывшему сотруднику полиции, получившему срок в колонии.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, речь идет об экс-полицейском отделения по охране объектов ОВД управления на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу Антоне Павлюке. В июне 2019 года Емельяновским районным судом Красноярского края Павлюк был осужден за покушение на убийство и разбойное нападение. Бывшему сибирскому силовику назначили 9 лет в колонии строгого режима, с ограничением свободы на 1,5 года. Также с него было взыскано 450 тысяч рублей компенсации морального вреда.

Недавно Антон Павлюк подал ходатайство о замене лишения свободы более мягким видом наказания – принудительными работами. Однако в прокуратуре выступили против. В ведомстве указали, что поведение Павлюка за решеткой не было стабильно положительным, а достаточных мер к возмещению ущерба он не принял.

В итоге Тавдинский районный суд согласился с этими доводами и в удовлетворении ходатайства отказал. Экс-силовик продолжит отбывать срок в колонии.

Напомним, недавно суд вновь отказал в досрочном освобождении одного из ключевых свидетелей по делу бывшего вице-мэра Екатеринбурга Виктора Контеева.