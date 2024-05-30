30 Мая 2024
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Фото:Накануне.RU

У нас растет поколение, которое не будет готовить, - президент X5 Group

В России продолжается тренд на разумное потребление (когда покупатель сравнивает цены на разных площадках: в супермаркете, в магазине у дома, на маркетплейсе) и стремительно растут продажи готовой еды, такие тенденции выделила президент крупнейшего в стране ритейлера Х5 Group Екатерина Лобачева.

По ее словам, "в России покупатель сейчас сильно избалован сервисом торговли". Он может сделать покупку на любой площадке в пределах 30 минут.

"У нас растет поколение, которое не будет готовить. У меня самой старшая дочь — ей 19 — к плите подходит, только если ей совсем нечем заняться или я ее туда позову что-нибудь приготовить. Это подрастающее поколение не про плиту и не про готовку. Они привыкли, что могут заказать кофе с сэндвичем себе на работу или полноценный ужин домой. Готовая еда для них — это уже образ жизни", - рассказала Лобачева в интервью РБК.

При этом мощностей для производства готовой еды сейчас крайне не хватает. Так, Х5 Group создала целое подразделение по поиску поставщиков такой продукции.

Теги: готовая еда, потребление, ритейл, продукты, X5 Group


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