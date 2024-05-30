В Амстердаме человек погиб в работающей турбине самолета

Человек погиб внутри работающей турбины самолета Embraer ERJ-190 авиакомпании KLM Royal Dutch Airlines в амстердамском аэропорту Схипхол. Трагический инцидент произошел на глазах у пассажиров и экипажа самолета, который должен был вылететь в Биллунд (Дания).

Обстоятельства смерти человека остаются неясными – находился ли он внутри турбины, когда ее запустили пилоты, или его затянуло внутрь, был ли он сотрудником аэропорта или авиакомпании. Пока ни тот, ни другая не сообщают подробностей по этому поводу.

"Наши мысли обращены к родственникам, и мы заботимся о пассажирах и коллегах, которые видели это", - сказали в аэропорту.

Пассажиров в итоге отправили другим бортом.

В январе этого года мужчина погиб, забравшись в двигатель самолета в аэропорту американского Солт-Лейк-Сити. В полиции заявили, что погибший пробрался к самолету через запасной выход аэропорта.