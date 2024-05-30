Лавров назвал передачу Киеву F-16 сигналом в ядерной сфере

Россия будет рассматривать поставку истребителей F-16 Киеву как преднамеренный сигнал НАТО в ядерной сфере, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Истребители F-16 долгое время являлись основным средством доставки в рамках так называемых совместных ядерных миссий НАТО", — цитирует РИА Новости Лаврова.

"Нам пытаются дать понять, что на Украине США и НАТО готовы буквально на все", — отметил он.

По словам министра, самолеты будут уничтожаться так же, как и другая военная техника ВСУ.

В конце апреля глава Пентагона Ллойд Остин сообщил, что F-16 начнут прибывать на Украину в этом году. Он уточнил, что киевскому режиму поступит более эскадрильи безвозмездно переданных F-16. Также на Украину прибудут пилоты и эксплуатационный персонал, обученные союзниками. Ранее СМИ отмечали, что американские истребители F-16 уже неактуальны для украинской армии.