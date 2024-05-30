30 Мая 2024
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Политика Тюменская область Уральский ФО
Фото: Накануне.RU

Моор: более 15000 человек получили поддержку в социальных гостиных

Губернатор Тюменской области Александр Моор сегодня, представляя депутатам областной думы отчет о результатах деятельности регионального правительства за 2023 год, отметил, что в фокусе постоянного внимания остается человек, передает корреспондент Накануне.RU.

Глава региона отметил, что этот год традиционно прошел не в самых простых условиях, подчеркнул, что продолжается специальная военная операция, что Россия отстаивает свой суверенитет. Но накопленный опыт, а также достижения прошлых лет стали прочным фундаментом для обеспечения стабильности и устойчивости к новым вызовам.

"Наша главная стратегическая задача – преодолеть все вызовы, повышать качество жизни и благополучия наших земляков. В фокусе постоянного внимания – человек", – отметил глава региона.

Он подробно остановился на мерах поддержки, которая оказывается участникам СВО и их семьям.

Более 15 000 человек получили поддержку в Семейных социальных гостиных в 2023 году. Они работают в каждом муниципалитете. Основная задача - помощь родным и близким бойцов, которые участвуют в специальной военной операции.

"Наши земляки мужественно сражаются на фронте. Наш долг и обязанность оказывать поддержку их семьям. Тем, кто ждет их дома. Важно, чтобы бойцы были спокойны и уверены: их близким всегда помогут!"

В регионе работает филиал Государственного фонда поддержки участников специальной военной операции "Защитники Отечества". Услуги оказываются по принципу "одного окна", поддержку получили более 4 500 половиной тысяч человек.

Тюменским бойцам доставляется дополнительное оборудование: приборы наблюдения, доразведки и многое другое. Помощь оказывают региональное правительство, депутатский корпус, органы местного самоуправления, общественные организации, волонтёры, неравнодушные жители.

"Спасибо вам, дорогие земляки. Такая всеобщая поддержка и помощь - бесценны! Благодаря этому единению, нет сомнения - Победа будет за нами!" - подчеркнул губернатор.

Теги: Александр Моор, СВО, социальная гостиная, помощь, поддержка


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