30 Мая 2024
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Фото: Накануне.RU

"Жизньмарт" прошел все проверки Роспотребнадзора

Сеть магазинов-кафе "Жизньмарт" объявила об успешном завершении всех проверок Роспотребнадзора. Поставщики проверены по 3-5 раз, а продукция в магазинах снова безопасна. Об этом сообщает официальный канал франшизы.

"Фабрики, которые отгружают сейчас блюда в Жизньмарт, проверены по 3-5 раз надзорными органами и успешно прошли эти проверки. Вся продукция готовых блюд взята на анализы Роспотребнадзором. Результаты анализов продукции, представленной на полках, удовлетворительны, что говорит об их безопасности. По-другому быть не может. Ожидаем пополнение на полочках остальных блюд", - говорится в сообщении.

Для профилактики магазины прошли санитарную обработку, сеть продолжает сотрудничать с органами государственного надзора и содействовать проверкам. Представители "Жизньмарт" поблагодарили своих покупателей, которые поддерживали франшизу в социальных сетях и пообещали оправдать их доверие.

Напомним, на прошлой неделе стало известно о 18 случаях заболевания острой кишечной инфекцией среди жителей уральской столицы, употреблявших продукцию, приобретенную в сети магазинов "Жизньмарт". После этого началось эпидрасследование, которое показало наличие в ряде проб бактерий группы кишечной палочки.

Ранее сообщалось, что после массового отравления покупателей руководство торговой сети пообещало выплатить по 1 млн руб. каждому пострадавшему с сальмонеллезом в качестве компенсации.

После этого основатель сети Иван Зайчекно заявил, что компенсацию за отравление получат всего несколько человек. Причиной тому стали участившиеся случаи обращений в больницы и Роспотребнадзор от людей, якобы отравившихся продукцией в магазине. На деле, как рассказали бизнесмену, уральцы в буквальном смысле облизывают куриные яйца, чтобы заразиться сальмонеллой и получить миллион.

Теги: Жизньмарт, Роспотребнадзор, проверка


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Развитие сюжета:

Ранее 30.05.2024 08:47 Мск Роспотребнадзор нашел поставщика кишечной палочки в "Жизньмарт"

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Ранее 28.05.2024 00:03 Мск Роспотребнадзор оценил сообщения об облизывании яиц в Екатеринбурге ради получения 1 млн рублей
Ранее 27.05.2024 08:01 Мск "Хватит облизывать яйца!" Основатель "Жизньмарта" назвал "идиотской идеей" выплату 1 млн за отравление
Ранее 24.05.2024 12:02 Мск Основатель сети "Жизньмарт" Зайченко считает, что его бизнес пытаются прикрыть
Ранее 24.05.2024 07:40 Мск Роспотребнадзор нашел кишечную палочку в магазинах "Жизньмарт" в Екатеринбурге
Ранее 22.05.2024 11:56 Мск В Екатеринбурге покупатели еды из "Жизньмарта" массово заболели кишечной инфекцией

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