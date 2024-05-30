Цены на российское зерно растут на фоне неприятных прогнозов по урожаю

Цены на российское зерно растут на фоне негативного прогноза по предстоящему урожаю (часть посевов погибла из-за заморозков) и ожидания ускорения долларовой инфляции. Только за последнюю неделю отечественная пшеница выросла в цене почти на 4%, передает "Коммерсант" со ссылкой на данные Центра ценовых индексов. За месяц цены выросли на 15%. Эксперты отмечают, что для конца мая ситуация с динамикой цен нетипична.

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На мировом рынке цены подогреваются не только российскими заморозками, но и дождливой погодой во Франции и Германии. Но при этом хороший урожай ожидается на Украине, в Румынии и Болгарии. Еще один позитивный фактор для рынка – для экспортеров может открыться зерновой рынок Индии – власти этой страны намерены отказаться от заградительной пошлины в 40% на импортируемую пшеницу. Впрочем, в России на индийский рынок не особо рассчитывают, поскольку такое послабление со стороны властей страны, скорее всего, будет краткосрочным.