Гончаренко взял вину на себя после поражения "Урала" в стыковом матче

Главный тренер екатеринбургского "Урала" Виктор Гончаренко поделился мыслями о поражении своей команды в первом стыковом матче за право остаться в Российской Премьер-лиге.

Накануне футболисты Гончаренко без шансов уступили на "Екатеринбург-Арене" тольяттинскому "Акрону" со счетом 0:2. Теперь, чтобы сохранить прописку в РПЛ, уральцам нужно побеждать с разгромным счетом на поле "Акрона".

Как заявил Гончаренко после вчерашней игры, его команде не хватило очков в чемпионате, чтобы избежать стыковых встреч.

"Я понимаю, что у вас много вопросов, много негатива. Абсолютно все по делу. Важно отметить, что мы должны были найти очков в чемпионате, чтобы не попасть в эти матчи. Сегодня наша игра в атаке была очень плохая. Конечно, всегда в этом случае виноват тренер", - признал Виктор Гончаренко на послематчевой пресс-конференции.

По его словам, будет еще 90 минут ответной игры, чтобы исправить ситуацию.

Ответный матч "Акрон" – "Урал" состоится в эту субботу, 1 июня. Победитель пары будет играть в следующем сезоне в РПЛ, проигравший отправится в первую лигу – ФНЛ.