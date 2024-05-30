Отражена атака на Россию восемью ракетами ATACMS

В Минобороны сообщили о том, что ВСУ попытались атаковать различные регионы России ракетами ATACMS, беспилотниками и безэкипажными катерами.

Восемь оперативно-тактических ракет ATACMS уничтожены над акваторией Азовского моря. Восемь БПЛА перехвачены над акваторией Черного моря вблизи Крыма. Кроме того, в акватории Черного моря уничтожены два безэкипажных катера, плывших в Крым.

Министр транспорта Крыма Николай Лукашенко сообщил в своем telegram-канале, что во время отражения вражеской атаки по объектам транспортной инфраструктуры Керчи от обломков сбитых ракет пострадали два парома – автомобильный и железнодорожный.

"Повреждено остекление надстроек. Жертв среди моряков и гражданских нет. После оценки повреждений, работа паромной переправы будет возобновлена", - написал Лукашенко.