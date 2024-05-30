Минтруд хочет стимулировать бизнес переводить беременных на удаленку

Власти России захотели стимулировать компании к переводу беременных и матерей с малолетними детьми на удаленный режим работы.

Соответствующие рекомендации готовит Министерство труда. В ведомстве для начала планируют изучить успешные практики компаний, которые поощряют сотрудников с семейными обязанностями.

По поручению правительства Минтруд с Российским союзом промышленников и предпринимателей провели мониторинг того, как работодатели применяют гибкие формы занятости. Опрос показал, что более половины компаний активно переводят беременных и матерей на дистанционный формат.

Инициатива поможет сгладить дефицит кадров, а также снизить занятость в неформальном секторе. При этом мера поддержит семьи с детьми.

По данным Росстата за прошлый год, доля женщин, работающих дистанционно, в общей численности занятого населения составляет 1,8%. В то же время мужчин на удаленке меньше — 1,3%, сообщают "Известия".