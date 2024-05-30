30 Мая 2024
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Фото: Накануне.RU

Воронежский учитель заявил, что в шоке из-за раздевшихся на досмотре перед ЕГЭ

Несколько родителей учениц воронежской школы № 62 сообщили, что перед ЕГЭ девочек вынуждали снимать лифчики из-за "писка" металлодетектора.

Сотрудник пункта приема Дмитрий Скляр, который стоял на металлорамке, заявил, что девочки поднимали одежду "на эмоциях" и он сам был шокирован. Его комментарий опубликован в официальном Telegram-канале управления образования и молодежной политики Воронежа. Скляр отметил, что участвует в проведении экзаменов не впервые, однако в этот раз возник "вот такой форс-мажор".

"В паре случаев выпускники на эмоциях, действительно, поднимали верхнюю одежду, чем я был несколько шокирован, — в прошлом году такого не было", — заявил он.

"Если рамка реагирует, я прошу выпускников вернуться, устранить нарушения, потому что могут быть какие-то запрещенные предметы. Они устраняют и повторно возвращаются через рамку. Если нарушений нет, они проходят в пункт", — сказал мужчина. Он отметил, что металлорамка реагирует исключительно на "крупный металл".

"Девочка стоит, навзрыд рыдает, говорит, что мне делать, я уже не знаю, что у меня пищит, прощупайте меня, я не знаю, что мне делать, может быть, у меня брекеты пищат, я не знаю. <...> И в туалет даже не пропускают, чтобы хотя бы лифчик снять, — стоишь, при всех демонстративно снимаешь лифчик. <...> Мне пришлось лифчик снимать, меня не пропускают, у меня ничего нет. <...> Пришлось аж раздеваться. Мне что, трусы снимать?", — пересказала одна из женщин слова своей дочери.

Она после этого сообщения позвонила в школу и начала спрашивать у директора, как он мог допустить такую ситуацию. Он заявил, что "не заставлял их раздеваться", после чего бросил трубку.

Мама другой ученицы сообщила, что дочь заходила одной из первых в здание школы и ее спокойно пропустили. "Ее одноклассницу не пропустили, сказали снимать бюстгальтер. Она заплакала и сняла на улице", — указала женщина, сообщает РБК.

Ранее Следственный комитет России сообщил, что начата доследственная проверка ситуации.

Как заявил министр просвещения России Сергей Кравцов, после проверки информация не подтвердилась, "все было сделано в соответствии с регламентом".

Теги: ЕГЭ, школа, образование


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