Каждый четвертый россиянин откладывает деньги для своих детей

23,2% россиян откладывают деньги на образование, покупку жилья и другие цели для детей.

Как говорится в исследовании "СберСтрахования жизни", 23% опрошенных считают необходимым накопить как минимум 1 млн руб. Отвечая на вопрос, что необходимо дать ребенку, 85,1% граждан выбрали здоровье, 79,4% — любовь и заботу, 69,3% — достойное воспитание, 68,9% — хорошее образование, 63,7% — собственное жилье.

Каждый пятый родитель пожелал своему ребенку хорошей работы, каждый шестой — финансовой грамотности. 9,4% участников исследования уверены, что необходимо обеспечить стартовым капиталом.

Чаще всего о значимости накоплений говорили респонденты из Махачкалы (47%), Новокузнецка (29%), Астрахани (28%), Хабаровска (27%). Меньше всего — в Москве (16%), Санкт-Петербурге (18%), Новосибирске и Барнауле (по 19%).

Также выяснилось, что в среднем россияне ежемесячно откладывают на детей 6,3 тыс. руб. В среднем граждане хотят накопить на будущее детей 8 млн руб., сообщают "Известия".