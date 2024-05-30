30 Мая 2024
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Фото: Накануне.RU

РЖД: запрет на высадку животных из пригородных электричек будет введен в 2024 году

В 2024 году на маршрутах пригородных электропоездов будет введен запрет на высадку животных без хозяев.

Как сообщил заместитель гендиректора компании "Российские железные дороги" Иван Колесников, компания разработала предписывающий новый порядок действий в случае обнаружения животных без сопровождающих документ, который доведен до всех пригородных компаний.

Нововведение будет внедрено в текущем году. При этом Колесников не уточнил сроки, но отметил, что этот процесс не должен занять много времени.

Ранее в РЖД заявили о запрете на высадку животных в поездах дальнего следования дочерней Федеральной пассажирской компании. Это произошло после того, как из поезда "Екатеринбург – Санкт-Петербург" проводник выкинула из поезда кота Твикса. После этого глава РЖД Олег Белозеров высказался о гибели в Кирове кота Твикса. Он уточнил, что первый, кто отвечает за перевозку животного, - хозяин.

Теги: РЖД, поезд, животные


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