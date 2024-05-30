90% молодых россиян хотят открыть свое дело

В России 88% молодых граждан желают открыть свое дело.

Как говорится в результатах исследования аналитиков "Авито", 65% молодых россиян хотели бы открыть свой бизнес, а 11% уже копят на свое дело и продумывают бизнес-план. 3% участников опроса находятся в процессе открытия или покупки бизнеса, а 5% — уже ведут его. В том, что лучше работать в найме, заявили 12% респондентов.

Как оказалось, в ведении собственного бизнеса молодых россиян привлекают возможность заниматься любимым делом, и желание создавать что-то новое (61%), независимость от начальства и свобода действий (50%), высокий доход (46%), гибкий график и возможность контролировать процесс (43%).

Опрос показал, что в пятерку самых популярных сфер, в которых молодые россияне хотели бы иметь свой бизнес, вошли сфера услуг, IT-бизнес, развлечения, пункты выдачи заказов, красота и здоровье.

В среднем желающие иметь свой бизнес готовы потратить на открытие дела около 920 тыс. руб., сообщают "Известия".