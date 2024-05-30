СДЭК: отделения СДЭК начали выдачу посылок

Компания СДЭК возобновила выдачу посылок в своих пунктах.

В компании заявили, что отделения начали выдачу посылок, находящихся на пунктах выдачи заказов. При готовности отправления к получению, клиенту поступит СМС-уведомление.

Отмечается, что ранее заказы могли получить только те клиенты, которым уведомления пришли до технического сбоя. Следующим шагом по восстановлению работы компании станет отправка и перемещение посылок, которые находятся на складах, сообщают "Ведомости".

Напомним, сервис приостановил обработку заказов утром 26 мая. Сбой затронул приложение и сайт компании. В СДЭК приостановили выдачу и прием отправлений, чтобы избежать ошибок при ручной обработке.

По мнению юристов, после сбоев в работе оператора экспресс-доставки СДЭК его клиенты вправе обратиться за выплатой неустоек.