СДЭК: отделения СДЭК начали выдачу посылок
Компания СДЭК возобновила выдачу посылок в своих пунктах.
В компании заявили, что отделения начали выдачу посылок, находящихся на пунктах выдачи заказов. При готовности отправления к получению, клиенту поступит СМС-уведомление.
Отмечается, что ранее заказы могли получить только те клиенты, которым уведомления пришли до технического сбоя. Следующим шагом по восстановлению работы компании станет отправка и перемещение посылок, которые находятся на складах, сообщают "Ведомости".
Напомним, сервис приостановил обработку заказов утром 26 мая. Сбой затронул приложение и сайт компании. В СДЭК приостановили выдачу и прием отправлений, чтобы избежать ошибок при ручной обработке.
По мнению юристов, после сбоев в работе оператора экспресс-доставки СДЭК его клиенты вправе обратиться за выплатой неустоек.