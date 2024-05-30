Семьи погибших участников спецоперации смогут получать две пенсии

Семьи погибших участников специальной военной операции смогут получать сразу две пенсии.

Супруги погибших смогут получать пенсию по потере кормильца при условии, что они не вступили в повторный брак и ухаживают за детьми до 23 лет.

Дети также имеют право на пенсию. В результате семьи смогут получать две пенсии одновременно. Закон вступит в силу с 2025 года, сообщает "РЕН ТВ" со ссылкой на указ президента РФ Владимира Путина.

Ранее Госдуме предложили разрешить участникам специальной военной операции заключать брак дистанционно.