Генпрокуратура потребовала передать государству санаторий "Лазуревый берег" в Геленджике

Генпрокуратура России в своем иске, поданном в середине мая, потребовала передать государству один из старейших санаториев в Геленджике "Лазуревый берег".

По исковому заявлению были арестованы связанные с "Лазуревым берегом" компании. Ответчиками ООО "Пансионат с лечением "Лазуревый берег", ООО "Трио" и ООО "Орпола", а также Гавриэль Аминов, Жирайр Леванян, Ольга Суханова и администрация Геленджика. В Геленджикском городском суде начались предварительные слушания по этому иску.

В нем идет речь о признании права собственности России на здания санатория, а также об истребовании в пользу государства участка под пансионатом площадью 15,9 га "со сносом самовольных построек". Генпрокуратура считает, что в результате противоправного завладения ответчиками имущественным комплексом пансионата и самовольной застройки территории государству был причинен ущерб на сумму не менее 500 млн руб., сообщает "Коммерсант".

Сейчас территория пансионата находится в аренде у ООО "Пансионат с лечением «Лазуревый берег", на участке идет строительство новых объектов. По данным Генпрокуратуры, ФНПР не имела права передавать обществу «Пансионат "Лазуревый берег" имущество санатория, так как объекты возводились за государственный счет и являлись собственностью России.