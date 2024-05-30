Бывший бортпроводник "Аэрофлота" заявил о "скотском отношении" руководства

Андрей, бывший бортпроводник "Аэрофлота" уволился из-за многочисленных проблем, написав "прощальное" письмо гендиректору национального перевозчика.

Проработав в компании шесть лет он заявил, что он не в силах больше терпеть "скотское отношение" руководства к сотрудникам. "Любая встреча с командно-руководящим составом подобна расстрелу", — заявил бывший стюард. Бортпроводники живут по графику "6/1": шесть дней подряд они работают, а в свой единственный выходной либо отсыпаются, либо вынуждены посещать технические занятия, которые не оплачиваются.

Условия отдыха в гостиницах для бортпроводников "чуть лучше, чем в хлеву", заявил Андрей. Порой приходится спать прямо в самолете, там же переодеваться, а затем — лететь в следующий рейс.

Отмечается, что зарплаты не индексируются годами, а премии выплачиваются "случайным образом", а карьерного роста в "Аэрофлоте" нет. Также бывший бортпроводник отметил, что руководство авиакомпании может напрямую указывать бортпроводницам на недостатки во внешности.

"Могут прямо сказать, что не устраивает твой вес, черты лица или размер губ, говоря, что и куда надо "подколоть". Форму, которую носят бортпроводники, приходится перешивать за свой счет, а потом носить годами. "Сроки носки — они больше, чем у заключенных УФСИН", - указал мужчина.

В письме Андрей объяснил, что больше не хочет "гробить свое здоровье за зарплату, несопоставимую с графиком и ответственностью, не видеть близких и друзей месяцами, просыпать все свободное время, проводить праздники на работе", сообщает Tekegram-канал "Авиаторщина".

Ранее пассажиры "Аэрофлота", чьи билеты по направление Екатеринбург – Пхукет – Екатеринбург были отменены в одностороннем порядке, подали на компанию в суд. Коллективный иск содержит заявления 54 пассажиров.