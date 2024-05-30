"Роснано" предупредила о риске банкротства без дополнительного финансирования

Компания "Роснано" предупредила о риске возникновения признаков банкротства.

Это произойдет в случае, если ей не будет предоставлено дополнительное финансирование для расчетов с кредиторами. "Исходя из оценки состояния ликвидности группы эмитента, в ближайшем будущем потребуется дополнительное финансирование со стороны акционера для обеспечения своевременного и полного выполнения эмитентом своих обязательств перед кредиторами", — заявили в компании.

Отмечается, что в настоящее время "Роснано" обсуждает с кабмином РФ предоставление дополнительного финансирования, однако решения о возможности, объемах и сроках его предоставления пока не приняты. Накопленный госкомпанией долг остается критическим фактором, оказывающим негативное влияние на ее финансовое состояние. При этом в последние девять месяцев компания показывает стабильный рост и улучшает финансовые результаты, сообщает "Интерфакс".

Ранее стало известно, что "Роснано" не хватает собственных ресурсов для обслуживания долга. С 2021 года (когда Чубайс ушел в отставку) выплаты по кредитам и облигациям составили 116 млрд руб., 37 млрд руб. из них – проценты и купоны.