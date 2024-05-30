Почему следует избегать самолечения и использование Тримедата без рекомендации врача

Опасности самолечения: почему следует избегать самолечения и использование Тримедата без рекомендации врача.

Почему самолечение может быть опасным и почему важно консультироваться с врачом перед использованием препаратов, таких как Тримедат. Защитите своё здоровье и получайте профессиональную медицинскую помощь.

По статистике, каждый третий житель России пробует самостоятельно решать проблемы со здоровьем. Более 30 % россиян не обращаются к врачам, когда им требуется лечение. Они используют народные методы, самостоятельно назначают себе лекарственные средства. Почему употреблять "Тримедат" и другие препараты без назначения врача опасно? Рассказываем об этом в статье.

Неэффективность

Лекарственные средства, которые больной сам себе "прописал", при данном заболевании могут оказаться малоэффективными или вообще неэффективными. Более того, они способны оказать вредное побочное действие. Болезнь будет прогрессировать,и когда человек поймет, что необходимо обратиться к врачу, вылечиться будет сложнее.

Развитие микроорганизмов, устойчивых к лекарствам

Когда врач назначает пациенту антибиотики, он учитывает:

природу заболевания

возраст;

массу тела;

физиологические особенности.

Врач определяет продолжительность курса, может назначить дополнительные средства, чтобы снизить риск побочных эффектов.

Но при самолечении больной ориентируется на собственное мнение, советы посторонних людей, которые не имеют профессиональных знаний. В лучшем случае он читает инструкцию. В результате возбудитель заболевания может выработать устойчивость к лекарственному средству и в будущем этот антибиотик уже не поможет.

Несовместимость препаратов

Не все лекарственные средства совместимы между собой. Один препарат может ослабить действие другого или усилить характерные для него побочные эффекты. В этом случае самолечение может привести к прогрессированию болезни, ухудшению состояния здоровья.

Побочные эффекты

Многие лекарственные средства, которые принимаются не по назначению врача, способны вызывать побочные эффекты. Это:

аллергическая реакция – от сыпи на коже до анафилактического шока, ведущего к затруднению дыхания и способного завершиться летальным исходом;

нарушения работы сердечно-сосудистой системы, увеличение или снижение артериального давления.

Бесконтрольный прием антибиотиков чреват гибелью нормальной микрофлоры кишечника. Из-за этого возникают проблемы с пищеварением, развиваются заболевания желудочно-кишечного тракта. Передозировка витаминов тоже может привести к негативным последствиям:

избыток витамина C ведет к нарушению работы почек и поджелудочной железы;

из-за чрезмерного употребления витамина D перестает нормально функционировать нервная система;

передозировка витамина E может вызвать расстройство желудочно-кишечного тракта, нестабильную работу сердечно-сосудистой системы.

Игнорирование противопоказаний

Когда врач назначает пациенту тот или иной препарат, он учитывает противопоказания. Больные, занимающиеся самолечением, могут вообще ничего не знать о них. В инструкции всегда написано, кому и при каких обстоятельствах не показано определенное средство. Например, "Тримедат" не назначают при беременности. Если проигнорировать противопоказания, самолечение может стать причиной серьезных проблем со здоровьем.

Обязательно обращайтесь к врачу

Определять тактику лечения, назначать лекарственные препараты и длительность их приема должен специалист. Можно обращаться не только в поликлинику, к участковому терапевту. Есть профессиональные службы, которые предоставляют консультации по телефону, или интернет.

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Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией по применению или получить консультацию специалиста.

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