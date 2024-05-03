Правительство России ввело временный запрет на экспорт сахара

Правительство ввело временный запрет на экспорт тростникового или свекловичного сахара и химически чистой сахарозы, сообщили Накануне.RU в пресс-службе правительства региона.

Ограничение будет действовать до 31 августа 2024 года. Решение направлено на поддержание стабильности внутреннего продовольственного рынка.

Постановлением предусмотрен ряд исключений. Так, поставки сахара будут возможны в страны ЕАЭС в определенных объемах: в Армению - 28 тыс. тонн, в Белоруссию - 5 тыс. тонн, Казахстан - 120 тыс. тонн, Киргизию - 28,5 тыс. тонн.

Распределить эти объемы между участниками внешнеторговой деятельности поручено Минсельхозу.