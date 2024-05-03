Посольство РФ потребовало от МИД Финляндии сведений о задержанных россиянах

Посольство РФ в Хельсинки направило в финский МИД ноту с требованием установления связи консульского отдела с задержанными гражданами РФ и последующем предоставлении к ним консульского доступа, сообщают РИА Новости.

Также посольство потребовало от финских властей предоставить сведения о задержанных россиянах, но ответа пока не получило.

Трое граждан России задержаны финской полицией 30 апреля. По имеющимся сведениям, два молодых человека и девушка, проходящие обучение в местном колледже, подозреваются в вывозе из Финляндии товаров, попадающих под действие антироссийских санкций. Согласно сообщениям в СМИ, 3 мая суд первой инстанции постановил заключить россиян под стражу, установив срок выдвижения обвинений до 16 августа текущего года. Процесс проходил за закрытыми дверями, подробности дела не разглашаются, отметили в посольстве.