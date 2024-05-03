На двух участках трассы "Иртыш" ограничат движение для грузовиков из-за паводков

С завтрашнего дня на двух участках трассы "Иртыш" в Курганской области ограничат движение для грузовиков из-за паводков, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГИБДД Челябинской области.

Ограничения коснутся федеральной трассы Челябинск – Курган – Омск – Новосибирск с 260 по 278 километр, а также трассы Челябинск – Курган - Омск, подъезд к городу Тюмень - с 0 по 86 километр. Ограничения будут действовать с 07.00 до 11.00 и с 16.00 по 21.00 по местному времени.

Время может измениться по причине продолжения действия неблагоприятных погодных условий.

"Ограничения распространяются на грузовые транспортные средства, осуществляющие перевозку тяжеловесных грузов и/или крупногабаритных грузов", - говорится в сообщении.



