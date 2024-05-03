В Екатеринбурге двое военнослужащих пострадали при пожаре в здании на территории воинской части

В Екатеринбурге двое военнослужащих пострадали при пожаре в здании на территории воинской части, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу Центрального военного округа в пятницу.

"3 мая в одном из помещений здания на территории воинской части в Екатеринбурге произошло возгорание. Предположительно, из-за неисправной электропроводки. Два военнослужащих получили незначительные травмы. Им оказана вся необходимая медицинская помощь", - говорится в сообщении.

Пожар быстро потушили пожарные расчеты.