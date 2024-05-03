03 Мая 2024
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Фото: Россети Урал

Энергетики "Россети Урал" работают в режиме повышенной готовности

Энергетики компании "Россети Урал" на территории Свердловской и Челябинской областей с 20.00 сегодняшнего дня работают в режиме повышенной готовности, сообщили Накануне.RU в компании.

Соответствующее решение было принято в связи с предстоящим ухудшением погодных условий – мокрый снег, усиление ветра в регионах присутствия компании. Сегодня утром снег выпал в Пермском крае. Циклон продвигается дальше по Уралу.

В Пермском крае выпал снег(2024)|Фото: Россети Урал

Установлен особый контроль за работой энергообъектов в зоне ответственности филиалов энергокомпании. Мобилизован оперативно-ремонтный персонал. Все бригады укомплектованы необходимым инструментом, приспособлениями, спецодеждой, оснащены высокопроходимой спецтехникой, подготовлены к круглосуточной работе в любых условиях. Также в распоряжении филиалов компании находятся резервные источники электроснабжения, которые могут быть использованы для подачи электроэнергии социально значимым объектам области.

Кроме того, вводится круглосуточное дежурство производственного персонала для выезда на ликвидацию возможных технологических нарушений в кратчайшие сроки.

На время праздников в "Россети Урал" введен запрет на плановые работы.

Всю необходимую информацию о перерывах электроснабжения и сроках проведения ремонтных работ можно получить по единому номеру 8-800-220-0-220 (звонок по России бесплатный). На сайте электросетевой компании работает Интернет-приемная. Кроме того, информация о введениях ограничений потребителей дополнительно размещается на сайте компании "Россети Урал".

Теги: Россети Урал, режим повышенной готовности


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