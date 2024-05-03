В преддверии Дня Победы Екатеринбург отправил юбилейный гуманитарный груз солдатам СВО

03 Мая 2024
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

О деле замминистра обороны Иванова

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com


Семейные визы в Великобританию: виза жены, виза невесты

Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

В преддверии Дня Победы Екатеринбург отправил юбилейный гуманитарный груз солдатам СВО

Сегодня, в преддверии празднования Дня Победы, от Храма Спиридона Тримифунтского в Екатеринбурге отправилась юбилейная 10-ая фура с гуманитарной помощью военнослужащим СВО. Поблагодарить солдат и пожелать скорейшей победы приехал глава уральской столицы Алексей Орлов.

"История повторяется. Наши ветераны боролись с нацизмом, когда находились на войне, и сегодня все то, что опять, к сожалению, проросло, то, что не добили тогда, все это зло приходится снова выкорчевывать. Та поддержка и помощь нашим ребятам, которые оказывают наши общественники, предприниматели, простые граждане волонтерские объединения, это дорогого стоит", - сказал глава Екатеринбурга.

Алексей Орлов во время отправки дополнительной помощи военнослужащим города Екатеринбурга и Свердловской области, приуроченной ко Дню Победы(2024)|Фото: Накануне.RU

Груз, который отправится к екатеринбургским и свердловским военным, формировали неравнодушные общественники, волонтеры и предприниматели. В фуре находятся два мотоцикла "Урал", бытовая химия, предметы личной гигиены и различное оборудование. Что особенно символично – гуманитарную помощь доставят военным ко Дню Победы.

Отправка дополнительной помощи военнослужащим города Екатеринбурга и Свердловской области, приуроченная ко Дню Победы(2024)|Фото: Накануне.RU

"Я абсолютно уверен, что победа не за горами. Мы сегодня воюем с половиной мира, против нас ополчилось огромное количество недругов, и наши ребята, которые показывают сегодня свои мужество и героизм, которым так необходима наша поддержка, знают, что в тылу делается все для того, чтобы приблизить нашу победу", - добавил градоначальник, поблагодарив всех, кто не остался равнодушным.

А таких достаточно много и не только со стороны взрослых и молодежи, но также и детей. По словам председателя гордумы Анны Гурарий, стоило ей один раз при посещении школы №43 предложить ученикам нарисовать открытки солдатам, как те сами стали обращаться к депутатам с просьбой отправить от них собранные посылки.

Отправка дополнительной помощи военнослужащим города Екатеринбурга и Свердловской области, приуроченная ко Дню Победы(2024)|Фото: Накануне.RU

"Я очень надеюсь, что та гуманитарная помощь, которая будет нами отправлена, обязательно дойдет в целости и сохранности. Но самое главное, что вместе с гуманитарной помощью солдаты получат необходимую веру и поддержку. Буквально вчера мы были на стеле, которая говорит о том, что Екатеринбург – Город трудовой доблести, напоминает, сколько было сделано во время Великой Отечественной войны. И я могу сказать, что сегодня делается ничуть не меньше для нашей великой победы", - добавила Анна Гурарий.

Директор фонда "Екатеринбургский центр поддержки предпринимательства" Дмитрий Постников выступил от лица клуба производственников "Прорыв". По его словам, он с депутатами не раз ездили на СВО к солдатам и видели, как те плакали, читая искренние письма школьников. В связи с этим, сегодня с гуманитарным грузом отправится еще 250 писем от учеников местных школ, которые, уверен Постников, с душой будут восприняты уральскими бойцами. И это еще не все.

Дмитрий Постников во время отправки дополнительной помощи военнослужащим города Екатеринбурга и Свердловской области, приуроченной ко Дню Победы(2024)|Фото: Накануне.RU

"От нашего клуба в преддверии Дня Победы мы подготовили специальное Знамя Победы. Это будет неким символом, и я уверен, что победа будет за нами!" - добавил президент клуба, пожелав бойцам здоровья и военных успехов.

В свою очередь, сами военнослужащие передали волонтерам флаг Екатеринбурга, на котором сразу восемь подразделений написали пожелания городу и оставили свои подписи.

Машина уже по традиции была освящена настоятелем Храма Спиридона Тримифунтского отцом Георгием, который также поздравил солдат с наступающей Пасхой и Днем великой Победы.

Теги: Екатеринбург, День Победы, гуманитарная помощь


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети