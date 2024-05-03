В преддверии Дня Победы Екатеринбург отправил юбилейный гуманитарный груз солдатам СВО

Сегодня, в преддверии празднования Дня Победы, от Храма Спиридона Тримифунтского в Екатеринбурге отправилась юбилейная 10-ая фура с гуманитарной помощью военнослужащим СВО. Поблагодарить солдат и пожелать скорейшей победы приехал глава уральской столицы Алексей Орлов.

"История повторяется. Наши ветераны боролись с нацизмом, когда находились на войне, и сегодня все то, что опять, к сожалению, проросло, то, что не добили тогда, все это зло приходится снова выкорчевывать. Та поддержка и помощь нашим ребятам, которые оказывают наши общественники, предприниматели, простые граждане волонтерские объединения, это дорогого стоит", - сказал глава Екатеринбурга.

Груз, который отправится к екатеринбургским и свердловским военным, формировали неравнодушные общественники, волонтеры и предприниматели. В фуре находятся два мотоцикла "Урал", бытовая химия, предметы личной гигиены и различное оборудование. Что особенно символично – гуманитарную помощь доставят военным ко Дню Победы.

"Я абсолютно уверен, что победа не за горами. Мы сегодня воюем с половиной мира, против нас ополчилось огромное количество недругов, и наши ребята, которые показывают сегодня свои мужество и героизм, которым так необходима наша поддержка, знают, что в тылу делается все для того, чтобы приблизить нашу победу", - добавил градоначальник, поблагодарив всех, кто не остался равнодушным.

А таких достаточно много и не только со стороны взрослых и молодежи, но также и детей. По словам председателя гордумы Анны Гурарий, стоило ей один раз при посещении школы №43 предложить ученикам нарисовать открытки солдатам, как те сами стали обращаться к депутатам с просьбой отправить от них собранные посылки.

"Я очень надеюсь, что та гуманитарная помощь, которая будет нами отправлена, обязательно дойдет в целости и сохранности. Но самое главное, что вместе с гуманитарной помощью солдаты получат необходимую веру и поддержку. Буквально вчера мы были на стеле, которая говорит о том, что Екатеринбург – Город трудовой доблести, напоминает, сколько было сделано во время Великой Отечественной войны. И я могу сказать, что сегодня делается ничуть не меньше для нашей великой победы", - добавила Анна Гурарий.

Директор фонда "Екатеринбургский центр поддержки предпринимательства" Дмитрий Постников выступил от лица клуба производственников "Прорыв". По его словам, он с депутатами не раз ездили на СВО к солдатам и видели, как те плакали, читая искренние письма школьников. В связи с этим, сегодня с гуманитарным грузом отправится еще 250 писем от учеников местных школ, которые, уверен Постников, с душой будут восприняты уральскими бойцами. И это еще не все.

"От нашего клуба в преддверии Дня Победы мы подготовили специальное Знамя Победы. Это будет неким символом, и я уверен, что победа будет за нами!" - добавил президент клуба, пожелав бойцам здоровья и военных успехов.

В свою очередь, сами военнослужащие передали волонтерам флаг Екатеринбурга, на котором сразу восемь подразделений написали пожелания городу и оставили свои подписи.

Машина уже по традиции была освящена настоятелем Храма Спиридона Тримифунтского отцом Георгием, который также поздравил солдат с наступающей Пасхой и Днем великой Победы.