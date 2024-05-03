Россияне рассказали, чем их могут заманить работодатели

Россияне рассказали, какие бонусы, льготы, "соцпакеты" у них есть на работе и за какие награды они сами готовы стараться больше.

Самыми важными бонусами для граждан оказались премии за достижение целей или продаж (40%) и за выслугу лет (40%), таковы результаты опроса, проеденного сервисом "Авито Работа".

Помимо премий, работающим россиянам также важны наличие в компании бесплатного медицинского страхования и ДМС (38%), дополнительные выходные или отпускные дни (34%), гибкий график работы или возможность работать из дома (30%). Гибкий график особенно важен для молодежи возраста 18-24 лет (35%) и 25-34 лет (32%).