03 Мая 2024
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Общество Оренбургская область
Фото: Егор Алеев / ТАСС

Орскую дамбу стоимостью 1 млрд решили снова реконструировать

Орская дамба будет отремонтирована до наступления зимы, об этом заявил мэр города Василий Козупица.

"Дамба будет отремонтирована. В первую очередь, чтобы избежать подтопления в следующем году. <...> Нам эту работу надо будет провести до зимы", – заявил Козупица.

По его словам, сейчас началась подготовка к разработке проекта реконструкции или строительства новой дамбы – какой вариант в итоге будет выбран решат специалисты. Сам мэр считает, что дамба нуждается в укреплении, а также в подъеме высоты конструкции и продлении.

Козупица также уточнил, что уходить в отставку во время наводнения будет неправильно, несмотря на протесты людей и их недоверие к мэру. Чиновник считает, что в этой ситуации "легче уйти, чем не уйти", поэтому он принял такое сложное решение оставаться на посту.

Ранее Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту прорыва дамбы. Власти заявляли, что строительство дамбы обошлось более чем в 930 млн руб. Впрочем, министр строительства РФ Ирек Файзулин во время осмотра сооружения заявил, что это был лишь "земляной вал".

Теги: орск, дамба, ремонт, василий козупица


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