На турнире RCC 19 в Екатеринбурге выступят бойцы из пяти стран

11 мая в Екатеринбурге пройдет масштабный турнир по смешанным единоборствам RCC 19.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе RCC, в главных поединках зрителей ждут два мощных противостояния между Александром Шлеменко и Куатом Хамитовым, Иваном Штырковым и Гаджимурадом Антигуловым.

Шлеменко в седьмой раз выйдет в октагон RCC. В лиге боец выступает уже пять лет и идет на 12-й позиции сильнейших средневесов России и на 60-й в мире. Хамитов считается звездой Казахстана. Трижды Куат был сильнейшим на чемпионатах мира по ММА, а на профессиональном уровне выступал во всех ведущих организациях России и Азии. Ради поединка со Шлеменко он поднимается на одну весовую категорию.

Со-главным событием турнира станет противостояние Ивана Штыркова против Гаджимурада Антигулова. Уральский боец, президент Академии единоборств РМК, спустя полтора года выступлений по боксу и кикбоксингу возвращается в смешанные единоборства. Антигулов прошел через жесткие бои в UFC и ACA. Боец из Грозного был непобежденным чемпионом одной из самых конкурентных организаций – ACB. Формула боя: три раунда по три минуты в весовой категории до 100 кг.

Организаторы обещают, что зрителей ждет необыкновенное шоу: цифровые декорации и музыка в стиле Retrowave погрузят в атмосферу восьмидесятых. А современные технологии и нейросети создадут вокруг октагона дух научной фантастики, что сделает турнир RCC 19 по-настоящему незабываемым. В карде шоу выступят бойцы из пяти стран: России, Бразилии, Чехии, Белоруссии и Казахстана.