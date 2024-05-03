Mash: Прокуратура начала проверку усадьбы Тимура Иванова

Прокуратура Тверской области начала комплексную проверку усадьбы экс-замминистра обороны Тимура Иванова, находящегося под арестом, пишет Mash.

В ведомстве выясняют, законно ли изменили генплан, который позволил обнести забором восемь гектаров земли вплотную к береговой линии Волги.

По данным телеграм-канала, поместье возводили в условиях строжайшей тайны четыре года. Масштаб вскрылся уже после ареста Иванова. Теперь прокуратура будет выяснять, по каким нормам строили город-сад для чиновника — какое расстояние от берега до забора, есть ли доступ к реке у других жителей и в целом не проигнорировал ли владелец имения водоохранное законодательство.

Ранее Mash сообщал, что на территории "несостоявшегося родового поместья" Иванова, помимо дома, располагается парк, фонтан, вертолетная площадка, ангар для личного вертолета, небольшой временный домик, предварительно, для рабочих и охраны. Стоимость усадьбы, по оценке Mash, — около двух миллиардов рублей.

По данным телеграм-канала Baza, землю для усадьбы компания "Волжский берег", учрежденная близким к Иванову и арестованному вместе с ним Сергеем Бородиным. В 2020 году ООО "Олимпситистрой" и ООО "Оборонспецстрой", которые нередко выполняли подряды для Минобороны, вложили около 800 млн рублей в строительство усадьбы. По версии следствия, это и была часть тех услуг, которые Иванову оказывали за покровительство.

Ранее выяснилось, что замминистра обороны РФ Тимур Иванов, обвиняемый во взяточничестве, за время своей карьеры в министерстве приобрел вместе с женой жилой дом площадью более 1500 квадратных метров, а также раритетный ЗиС.