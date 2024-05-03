03 Мая 2024
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Фото: gubernator96.ru

На встрече выпускников КВН в Екатеринбурге выступит белорусская команда

Очередная встреча выпускников КВН состоится в Екатеринбурге 14 июня. Об этом Накануне.RU сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.

На главную сцену "МТС Live Холла" – "Екатеринбург-Экспо" выйдут финалисты Высшей Лиги КВН разных лет. Вести шоу будет знаменитый Валдис Пельш. В 2024 году в конкурсах "Приветствие", "Разминка" и "Музыкальное домашнее задание" будут состязаться "Сборная Пермского края", команды "Русская дорога" (сборная АГПУ, Армавир) и "Доктор Хаусс" (Могилев, Беларусь).

Встречи выпускников Высшей лиги КВН разных лет проходят в Екатеринбурге с 2019 года. В 2020 году мероприятие отменили из-за коронавируса. Ранее здесь уже выступали команды "Уральские пельмени", "Сборная Камызякского края", "ГородЪ ПятигорскЪ", "Борцы – Северный десант", "Вятка", "Азия MIX", "Русская Дорога", "Сборная Снежногорска", "Раисы", "Станция Спортивная", "СОК" и "Сборная Дагестана".

Снимать само шоу будет Первый канал. В 2022 году он вырезал шутку про Соловьева из программы встречи выпускников КВН от "Сборной Снежногорска".

Теги: КВН, встреча, команды, Екатеринбург


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