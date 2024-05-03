Путин намерен пресечь "нагнетание ситуации" вокруг таджикских трудовых мигрантов

Владимир Путин пригласил на День Победы в Москву таджикского коллегу Эмомали Рахмона.

В Кремле сообщили, что у глав государств состоялся телефонный разговор. "В деловом и конструктивном ключе проведен обмен мнениями по некоторым актуальным двусторонним темам, включая сотрудничество в борьбе с террористической угрозой, а также в миграционной сфере. В этом контексте условлено о совершенствовании механизмов взаимодействия по линии профильных министерств и ведомств", - сообщили в пресс-службе президента России.

"Выражена также уверенность, что активизировавшиеся в последнее время попытки определенных сил искусственно нагнетать ситуацию вокруг приезжающих в Россию трудовых мигрантов, в том числе из Таджикистана, будут совместно пресекаться и не смогут нанести ущерб проверенным временем братским отношениям между народами двух стран", - говорится в заявлении Кремля.