Автоволонтеры фонда «Добро 30» из Астраханской области доставили 31 партию груза в зону СВО

Автоволонтёры благотворительного фонда «Добро 30» из Астраханской области совершили тридцать первую поездку в зону СВО в Донецком направлении.

Как сообщает пресс-служба губернатора региона, сбор помощи с участием астраханцев традиционно прошел у Центрального Стадиона в минувшую субботу. Доставили груз астраханцам неизменные автолонтеры фонда Заур Сабитов и Равиль Коколов.

С помощью неравнодушных астраханцев удалось собрать средства и отправить 2,5 тонн гуманитарного груза с продуктами, спецсредствами, лекарствами, предметами первой необходимости.

На собранные средства волонтеры фонда закупили необходимое бойцам оборудование: квадрокоптеры и тепловизоры. Отметим, что в сборе средств для формирования гуманитарного груза приняли участие жители области, государственные учреждения, представители ведомств.