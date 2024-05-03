В Прикамье поврежден газопровод

В Пермском крае поврежден газопровод рядом с деревней Екимята Краснокамского округа. Об этом в своем telegram-канале сообщил губернатор Прикамья Дмитрий Махонин, передает корреспондент Накануне.RU.

Причины аварии он не назвал. Сообщил лишь, что нет пострадавших, а также о введении режима повышенной готовности. Все службы работают в усиленном режиме. На месте трудятся пять бригад газовиков.

Без газа остались 1,5 тыс. жителей деревни Стряпунята.

"По предварительным прогнозам, завтра днем подача газа в дома будет восстановлена. При необходимости жители Стряпунят могут получить электробогреватели. Для этого нужно сегодня с 20.00 до 22.00 с паспортом подойти в здание пожарного депо по ул. Советская, 2а", - сообщил Махонин.

Отметим, что по данным Пермского ЦГМС - филиала ФГБУ "Уральское УГМС", ночью 4 мая по крайнему юго-востоку прогнозируется сильный снег.